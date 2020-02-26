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26.02.2020 (12:15)

Общевойсковые подразделения ЗВО приняли участие в масштабном учении в Воронежской области

Подразделения мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа завершили масштабное тактическое учение на полигоне Погоново в Воронежской области.

По замыслу учения, боевики крупного условного незаконного вооруженного формирования предприняли попытку прорыва к одному из населенных пунктов, чтобы захватить заложников и дестабилизировать обстановку.

Мотострелки организовали маневренную оборону и заманили «противника» в так называемый «котел». После чего шквальным огнем реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», реактивных огнеметов «Шмель» уничтожили высокомобильные группы условных террористов в «море огня».

Снайперы полка под прикрытием огня 30-мм пушек боевых машин пехоты БМП-2 поразили подвижные цели, имитирующие колесную технику. Прицельным огнем они поражали триплексы и двигатели машин.

Огневые точки, легкобронированная техника «боевиков» была уничтожена гранатометчиками с применением РПГ-7В и АГС-17 «Пламя». С целью нанесения максимальных потерь поддержку военнослужащим оказали экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2

Всего в учении было задействовано более одной тысячи военнослужащих, использовалось около 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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