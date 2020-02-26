26.02.2020 (12:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир по волейболу

В рамках ежегодной спартакиады в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание. Первое место заняли военнослужащие роты охраны.

По итогам турнира, победителям присвоили баллы в таблице общекомандного зачёта среди подразделений ОГРВ ПРРМ. Команда, победившая в турнире по волейболу среди подразделений, представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

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