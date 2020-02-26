Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2020 (12:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир по волейболу

В рамках ежегодной спартакиады в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание. Первое место заняли военнослужащие роты охраны.

По итогам турнира, победителям присвоили баллы в таблице общекомандного зачёта среди подразделений ОГРВ ПРРМ. Команда, победившая в турнире по волейболу среди подразделений, представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сборная Северного флота по плаванию стала чемпионом ВМФ
На Кубани военные инженеры провели соревнования по владению тяжелой гусеничной техникой
В Гюмри прошел чемпионат по дзюдо среди военнослужащих России и Армении
В соединении дальней авиации ВКС в Амурской области стартовал чемпионат по гиревому спорту

Метки:
Западный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Соревнования , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false