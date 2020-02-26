26.02.2020 (11:45)

Сборная Северного флота по плаванию стала чемпионом ВМФ

Сборная Северного флота заняла первое место на чемпионате Военно-Морского Флота по плаванию, который прошел в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Плавательный».

В состязаниях участвовали 12 команд от всех флотов, Каспийской флотилии и военно-морских вузов. Более 70 пловцов соревновались в нескольких дисциплинах. Они плыли 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине. Также было проведено плавание на 100 метров с автоматом в военной форме одежды и комбинированная эстафета 4 по 50 метров.

Лучший результат в команде Северного флота показал представитель армии ВВС и ПВО Северного флота Егор Алексеев, быстрее всех проплывший 100 метров вольным стилем. Военнослужащий Кольской флотилии разнородных сил старшина 1 статьи Алексей Иванов стал чемпионом на стометровке баттерфляем.

В комбинированной эстафете на 4х50 метров сборная Северного флота заняла третье место, но в общем зачёте североморцы стали первыми. Следом за ними на второй и третьей позиции – курсанты Черноморского и Тихоокеанского высших военно-морских училищ соответственно.

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