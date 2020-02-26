Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2020 (11:30)

Экипаж вертолёта-разведчика Ка-31Р морской авиации ЧФ отработал взлёт и посадку на палубу корабля

Экипаж вертолета-разведчика Ка-31Р из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) выполнил практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Макаров» в акватории Чёрного моря.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с экипажем фрегата отработали действия по выполнению взлётов и посадок на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре.

В рамках выполнения задач по предназначению экипаж Ка-31Р отработал взаимодействие с личным составом разведывательного поста фрегата по обмену разведданными.

Также с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолёта.

Всего в ходе тренировки экипаж вертолета Ка-31Р совершил порядка 20 взлётов и посадок на палубу корабля.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Расчеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота учились уничтожать корабли противника
Разведчики мотострелкового соединения ЮВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Северной Осетии
На Кубани военные инженеры провели соревнования по владению тяжелой гусеничной техникой
Подразделения РЭБ ЮВО подавили систему связи условного противника в Северной Осетии

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская авиация , Вертолеты , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false