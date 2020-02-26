26.02.2020 (11:15)

Расчеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота учились уничтожать корабли противника

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) провели учение по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Роль корабля противника выполнял фрегат ЧФ «Адмирал Макаров».

В рамках учения подразделения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым и на Кавказском побережье, совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по развёртыванию комплексов, подготовке их к боевому применению, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» с помощью собственных радиолокационных комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли на сопровождение.

В то же время от экипажа самолёта-разведчика Су-24МР из состава морской авиации и ПВО ЧФ по результатам ведения разведки были получены данные о нахождении корабля условного противника.

Сопоставив данные от собственных и сторонних средств разведки боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» электронными пусками нанесли ракетный удар по кораблю условного противника, после чего выполнили норматив по смене стартовых позиций с повторением условных ракетных ударов.

Практические задачи отрабатывали порядка 20 единиц военной техники и около 200 военнослужащих из состава мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота.

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