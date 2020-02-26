26.02.2020 (11:00)

Разведчики мотострелкового соединения ЮВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии в рамках лагерного сбора разведывательные группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) захватили секретные документы и технику противника.

По замыслу учения, разведгруппы совершили марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовали засаду на дороге, ведущей к командному пункту противника.

Разведчики организовали засаду на колонну техники «противника», установку взрывных устройств, маскировку своих позиций, отработали слаженность действий при блокировании и захвате автомобиля.

Военнослужащие совершили захват автомобиля с целью изъятия важных документов. Также был выполнен бесшумный подход к наблюдательному пункту и взятие часовых в плен без единого выстрела, после чего разведгруппы уничтожили командный пункт противника.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы.

В учении приняло участие более 200 разведчиков из мотострелкового соединения ЮВО.

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