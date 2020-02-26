26.02.2020 (10:45)

На Кубани военные инженеры провели соревнования по владению тяжелой гусеничной техникой

На полигоне Молькино в Краснодарском крае состоялся отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут» среди инженерно-саперных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Всего к соревнованиям было привлечено более 150 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной инженерной техники, в том числе БТР-80, тяжелый механизированный мост (ТММ-3), путепрокладчик БАТ-2 и инженерная машина разграждения (ИМР-3).

Команды из воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, соревновались в скоростном развертывании тяжелого механизированного моста, расчистке колонного пути от земляных и бетонных преград, а также в преодолении полосы препятствий с обнаружением взрывоопасных устройств в грунте и эвакуации раненых товарищей на общевойсковом полигоне Молькино.

Военные инженеры и саперы на штатной военной специальной технике преодолели маршрут, протяженностью более двух километров, состоящий из таких препятствий как брод, минное поле, противотанковый ров, разрушенный колонный путь, завалы из железобетонных конструкций и горящего леса. На каждом препятствии команда должна была обеспечить безопасное продвижение воинской колонны.

Победителем отборочного этапа решением судейской комиссии стала команда инженерно-саперного полка 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае.

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