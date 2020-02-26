26.02.2020 (10:30)

Подразделения РЭБ ЮВО подавили систему связи условного противника в Северной Осетии

В ходе полевого выхода подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, подавили радиосети связи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Специалисты в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения и путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

К занятиям было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 10 единиц специальной техники.

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