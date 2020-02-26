26.02.2020 (10:15)

Огнеметчики ЮВО выполнят стрельбы из ТОС-1А «Солнцепек» на полигоне Прудбой в Волгоградской области

Огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выполнят огневые задачи на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие отработают развёртывание в боевой порядок и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, подготовку к открытию огня, разведку целей и управление огнём из реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель» и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Перед выполнением практических стрельб с военнослужащими были проведены занятия на современном интерактивном учебно-тренировочном комплексе «Янычар», который предназначен для подготовки огнеметчиков к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М».

Учебно-тренировочный комплекс «Янычар» позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей.

Боевые стрельбы пройдут в рамках двусторонних ротных тактических учений, в которых задействовано более 500 военнослужащих ЮВО, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г».

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