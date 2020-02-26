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26.02.2020 (10:00)

Зенитчики мотострелкового соединения ЮВО убыли в Ейский учебный центр ПВО для проведения учения на новейших ЗПРК «Тунгуска-М1»

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области убыли в учебный центр ПВО в Ейске для проведения стрельб из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М1».

В течение двух месяцев военнослужащие соединения будут совершенствовать навыки разведки, сопровождения и поражения учебных воздушных целей в различных условиях, а также их уничтожение.

Для обучения также будет задействован уникальный имитатор воздушной цели 9Ф881, предназначенный для визуализации скоростных, малоразмерных и низколетящих целей.

Кроме того, зенитчикам предстоит выполнить нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к применению, отработать порядок заряжания пусковых установок, поиск, обнаружение, ведение разведки за воздушными целями и их классификацию по степени опасности.

На завершающем этапе полевых занятий с зенитчиками будут проведены тактические учения с боевой стрельбой по воздушным целям из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», ЗРК «Стрела-10» и новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

Всего в полевом выходе принимает участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц боевой и специализированной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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