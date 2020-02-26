26.02.2020 (09:45)

В Гюмри прошел чемпионат по дзюдо среди военнослужащих России и Армении

На территории спортивного комплекса Гюмрийского гарнизона российской военной базы в Армении прошел чемпионат Дружбы по дзюдо на кубок командующего объединенной группировки войск (сил).

В чемпионате приняли участие более 60 военнослужащих российской военной базы ЮВО и Минобороны Армении.

Дзюдоисты выступали в семи весовых категориях от 66 кг до свыше 100 кг и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки.

Победители чемпионата в командном и личном зачетах были поощрены командующим объединенной группировки войск (сил) и награждены кубками, медалями и грамотами.

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