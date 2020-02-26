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26.02.2020 (09:30)

В Армении военнослужащие ЮВО учились оказывать медицинскую помощь населению

На российской военной базе в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения военнослужащие из числа штатных и внештатных санитарных инструкторов и фельдшеров оказали медицинскую помощь местным жителям и условно пострадавшим военнослужащим.

В ходе учения медики выполнили нормативы по развертыванию полевого многопрофильного госпиталя, оказали квалифицированную медицинскую помощь более 50 условно раненым и пострадавшим, обеспечили эвакуацию наземным и воздушным способами с использованием авиационной и автомобильной военной техники.

Двустороннее ротное тактическое учение в российской военной базе проводится в период с 4 февраля по 10 марта. В нем принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Социальная защита , Учения , Специальная подготовка , Медицина , Армения
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