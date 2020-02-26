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26.02.2020 (09:12)

В Бурятии в ходе всероссийской акции «Дорога памяти» оцифровано около 40 тысяч материалов

В воинских частях и военных комиссариатах Восточного военного округа, дислоцируемых в Республике Бурятия, проводится уникальный проект Министерства обороны «Дорога памяти», приуроченный к празднованию  75-летия Великой Победы. В Республике развернуто десятки пунктов для оцифровки и загрузки писем и фотографий участников Великой Отечественной войны.    

В общей сложности в регионе собрано и обработано порядка 40 тысяч исторических материалов и фотографий, что безусловно говорит о заинтересованности людей в увековечивании свои героических родственников.

Всероссийская акция проводится в целях  увековечивания памяти погибших  в годы Великой отечественной войны, а также ветеранов и тружеников тыла, в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Помимо этого сбор и обработка материалов об участниках тех событий проходит в военных комиссариатах республики, где любой желающий может представить информацию о своих родственниках. В дальнейшем вся собранная информация будет размещена в экспозиции мультимедийного музея «Дорога памяти». 

Пресс-служба Восточного военного округа
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