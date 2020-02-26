26.02.2020 (08:35)

Палубные летчики Северного флота отработали тактику воздушного боя

Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты небе Заполярья для поддержания лётного мастерства и отработки тактики воздушного боя.

На палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ в небо поднимались как опытные, так и молодые летчики. Они на практике отработали тактические приемы воздушного боя, уход от атак истребителей, а также перехват и поражение как пилотируемых, так и беспилотных средств условного противника.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок.

Полёты проходили в светлое время суток, в них приняли участие 10 летчиков. Были задействованы 4 самолета.

Выполнению полётов предшествовала тщательная подготовка авиационной техники, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также подготовка взлётно-посадочной полосы.

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