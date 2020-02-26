26.02.2020 (07:59)

В железнодорожное соединений Восточного военного округа впервые поступила партия вагонов-самосвалов

В железнодорожное соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, впервые поступила партия вагонов и платформ системы думпкар.

Думпкар представляет собой грузовой вагон с устройством для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов. В отличие от других грузовых вагонов, думпкар имеет кузов наклоняющийся при выгрузке груза. Борта открываются при наклоне кузова. Наклон кузова обеспечивается пневматическими цилиндрами, шарнирно подвешенными на кронштейнах нижней рамы вагона.

Поступившая новая техника значительно упрощает работы при перевозке грузов, также в разы сокращает время на выполнение задач.



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