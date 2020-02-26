26.02.2020 (07:56)

Сильнейшие экипажи Амурского объединения ВВО приступили к финальным заездам второго этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Сильнейшие танковые и мотострелковые экипажи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к финальным заездам второго этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Мероприятия организованы полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском.

В течение недели экипажам танков Т-72Б3 и Т-80, а также боевых машин пехоты БМП-2 предстоит на время пройти комплекс препятствий, включенных в биатлонную трассу и поразить цели из вооружения боевых машин. Одной из самых сложных задач для экипажей танков станет выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций на дальние дистанции по координатам полученным от БЛА. Мотострелки наведут на цель расчеты минометного огневого взвода.

Кроме того, им предстоит продемонстрировать мастерство владения стрелковым оружием и пройти специализированную полосу препятствий.

По результатам состязаний лучшие танковые и мотострелковые подразделения будут отобраны для участия в окружном этапе.

Всего в мероприятии задействовано более 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

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