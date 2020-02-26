26.02.2020 (07:49)

Хоккейная команда моряков-подводников ТОФ «Океан» вышла в полуфинал чемпионата Камчатского края

На Камчатке в чемпионате края по хоккею с шайбой проходят завершающие игры отборочного тура.

В решающей игре за выход в полуфинал встретились две команды подводных сил Тихоокеанского флота «Океан» и «Айсберг». С первых минут встречи игроки команды «Океан» захватили инициативу и не упускали ее до конца игры. Итоговый счет 7-1 в пользу «Океана», которая выходит в следующий этап турнира. Ценным игроком встречи признан вратарь команды «Океан» старший матрос контрактной службы Павел Костенко.

В этом году в чемпионате Камчатского края по хоккею принимают участие сильнейшие команды из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Подводные силы ТОФ на турнире представляют две команды.

Особенность данного турнира заключается в том, что все игры проходят на открытых ледовых площадках Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Финальные игры должны состояться в конце зимнего периода.



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