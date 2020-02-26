26.02.2020 (07:45)

Главная икона Военно-Морского Флота прибыла на Камчатку

На Камчатке торжественно встретили главную икону Военно-Морского Флота России – образ Святого апостола Андрея Первозванного. Святыня накануне была доставлена в Петропавловск-Камчатский самолётом Ил-18 морской авиации Тихоокеанского флота из столицы Приморского края.

Образ Святого апостола Андрея Первозванного выставлен для поклонения в Кафедральном соборе Троицы Живоначальной в Петропавловске-Камчатском. У главной иконы ВМФ уже прошла первая служба на которой присутствовали более 100 военнослужащих Войск и Сил на Северо-востоке России. По окончании молебна они получили возможность приложиться к иконе.

Планируется, что в Петропавловке-Камчатском икона пробудет неделю, а затем её перевезут на Подводные силы Тихоокеанского флота. Образ Андрея Первозванного вернется во Владивосток 11 марта.

Главная икона ВМФ России изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-Морского Флота Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Образ Андрея Первозванного уже побывал на Балтийском, Северном и Черноморском флотах.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице