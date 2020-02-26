26.02.2020 (07:41)

Летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев встретился с моряками Подводных сил Тихоокеанского флота

На Камчатке в Доме офицеров Подводных сил Тихоокеанского флота состоялась встреча летчика-космонавта Олега Артемьева с моряками-подводниками, проходящими службу на Камчатке. На встречу также были приглашены ветераны Военно-Морского Флота, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов.

Олег Германович рассказал тихоокеанцам о работе в отряде космонавтов, о полётах в космос, о наиболее интересных вехах своей биографии, а также ответил на вопросы моряков.

Вниманию зрителей был представлен фильм о работе на международной космической станции и фотовыставка «Вулканы и космос. Соединяя миры». Экспозиция состоит из фотографий камчатских и мировых вулканов, сделанных с МКС.

Олег Артемьев также посетил музей Подводных сил ТОФ и побывал на атомном подводном крейсере стратегического назначения «Александр Невский»



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