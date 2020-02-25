25.02.2020 (23:56)

Тульские гвардейцы-десантники проводят сборы с юнармейцами

25 февраля на базе военного городка Тульского гвардейского Воздушно-десантного соединения, совместно с учебными заведениями, города проводятся сборы с допризывной молодёжью.

В ходе занятий школьники и воспитанники юнармейского движения ознакомились с элементами боевой подготовки, организации спортивно-массовой работы с военнослужащими ВДВ, потренировались в выполнении строевых приемов на плацу части.

Молодым ребятам провели экскурсии по расположению подразделения, где воспитанники смогли увидеть повседневный быт военнослужащих, современные копии оружия, стоящего сегодня на вооружении Воздушно-десантных войск.

Занятия с юнармейцами и школьниками провели офицеры подразделений и представители ветеранских организаций части.



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