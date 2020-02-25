25.02.2020 (23:56)
Тульские гвардейцы-десантники проводят сборы с юнармейцами
25 февраля на базе военного городка Тульского гвардейского Воздушно-десантного соединения, совместно с учебными заведениями, города проводятся сборы с допризывной молодёжью.
В ходе занятий школьники и воспитанники юнармейского движения ознакомились с элементами боевой подготовки, организации спортивно-массовой работы с военнослужащими ВДВ, потренировались в выполнении строевых приемов на плацу части.
Молодым ребятам провели экскурсии по расположению подразделения, где воспитанники смогли увидеть повседневный быт военнослужащих, современные копии оружия, стоящего сегодня на вооружении Воздушно-десантных войск.
Занятия с юнармейцами и школьниками провели офицеры подразделений и представители ветеранских организаций части.