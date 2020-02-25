25.02.2020 (23:39)

Военная техника из Республики Тыва прибыла в Новосибирск для участия в Параде Победы

Военная техника горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) прибыла из Республики Тыва в Новосибирск для участия в Параде Победы посвящённому 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Бронеавтомобили «Тигр», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона-СВК» были доставлены в столицу Сибири железнодорожным транспортом до станции разгрузки, а затем своим ходом совершили марш до пункта временной дислокации. Вместе с военной автомобильной техникой были доставлены комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», которые во время проведения Парада Победы, установят на бронеавтомобили «Тигр».

Всего из Тувы в Новосибирск было доставлено более 15 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.



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