25.02.2020 (23:26)
Юнармейские отряды из Красноярского края приняли участие в командном перетягивании каната
Юнармейские отряды из Красноярского края приняли участие в командном перетягивании каната. Соревнования прошли на территории Енисейской воинской части.
Кроме того, для ребят провели увлекательнейшую экскурсию по территории войсковой части и угостили их ароматной кашей из настоящей полевой кухни.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения
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