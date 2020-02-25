25.02.2020 (23:26)

Юнармейские отряды из Красноярского края приняли участие в командном перетягивании каната

Юнармейские отряды из Красноярского края приняли участие в командном перетягивании каната. Соревнования прошли на территории Енисейской воинской части.

Кроме того, для ребят провели увлекательнейшую экскурсию по территории войсковой части и угостили их ароматной кашей из настоящей полевой кухни.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения

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