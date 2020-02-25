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25.02.2020 (22:56)

Более 400 десантников отдельного десантно-штурмового соединения провели двусторонние командно-штабные учения с боевой стрельбой в Приморье

Военнослужащие  из подразделений отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в двустороннем командно-штабном учении с практическим десантированием более 400 гвардейцев-десантников.

После получения сигнала учебной тревоги военнослужащие провели  комплекс подготовительных мероприятий  для подготовки парашютно-десантных подразделений к действиям по предназначению.

В  отработке тактических действий подразделений  отрабатывались вопросы действий в условиях применения противником диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на маршрутах выдвижения войск, практическое десантирование в составе главных сил, ведение оборонительной боя.

На  завершающей стадии учения  было проведено практическое десантирование более четырёхсот  военнослужащих из самолётов Военно-транспортной авиации  Ил-76  на площадку приземления Корсаковка в  Приморском крае.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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