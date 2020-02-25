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25.02.2020 (20:21)

Начальник Михайловской военной артиллерийской академии поздравил курсантов одержавших победу в первого чемпионата Лиги боевого самбо

Начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил вернувшихся курсантов одержавших победу в первого чемпионата Лиги боевого самбо. Курсант Евгений Дубина, в весовой категории до 100 кг и курсант Михаил Коновалов в весовой категории до 74 кг завоевали  титула чемпионов в первого чемпионате Лиги боевого самбо.

С момента поступления в академию Евгения Дубину и Михаила Коновалова тренирует заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и двукратный чемпион Европы  по боевому самбо, преподаватель кафедры физической подготовки Михайловской военной артиллерийской академии майор Иван Давиденко. Это не первая победа его воспитанников в  престижных соревнованиях.

Руководство академии придаёт большое значение физической подготовке будущих офицеров. В академии действует ряд спортивных секций. Воспитанники  академии неоднократно становились на ступеньки пьедесталов  почёта благодаря своим спортивным достижениям в различных видах спорта.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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