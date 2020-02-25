25.02.2020 (21:00)

В Центральном доме Юнармии состоялась премьера спектакля о 6-й роте псковских десантников

В Москве, на сцене Центрального дома Юнармии состоялась премьера спектакля, посвященного подвигу 6-й роты псковских десантников «Реквием по Героям».

Музыкальная постановка основана на письмах воинов-десантников своим родным. В представлении заняты актеры Московского художественного театра имени А.П. Чехова, молодежного театра «Мастерская Скорика», студенты театральных вузов столицы, детский хор «Восход», кадеты Первого музыкального кадетского корпуса имени А.В. Александрова, Московского государственного института культуры.

Актеры прочли со сцены воспоминания о погибших псковских десантниках и фрагменты документов, имеющих отношение к их подвигу. Кроме того, на сцене были исполнены отрывки из художественных произведений русских поэтов и писателей — Пушкина, Толстого, Чехова и Шолохова, а также эпизоды из кинофильмов «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Три сестры» и «Война и мир».

Ведущие музыкальной постановки — заслуженный артист Республики Дагестан актер Никита Высоцкий и актер Театра на Таганке Сергей Векслер. Режиссер спектакля — заслуженный артист Российской Федерации режиссер МХТ имени Чехова Николай Скорик.

Зрителями премьерного показа стали родные и близкие погибших бойцов 6-й роты, представители командования Воздушно-десантных войск, руководства Минобороны России и ДОСААФ, а также ветераны боевых действий и юнармейцы. В дальнейшем постановка будет показана в Международном детском центре «Артек», а также в различных городах России.

Организатором музыкальной постановки выступила Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России при содействии Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Фонда президентских грантов и ряда представителей социально ответственного предпринимательства.

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