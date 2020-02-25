25.02.2020 (18:30)

Курсанты Военной академии РХБ защиты приняли участие в патриотической игре, посвящённой Году памяти и славы

Курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в костромской школе № 35 приняли участие в организации и проведении патриотической военно-спортивной игры «А ну-ка все!», посвященной Году памяти и славы.

На различных этапах игры личный состав академии участвовал в судействе состязаний по неполной сборке и разборке автомата, надеванию противогаза, снаряжению магазина, военизированной эстафете, подъеме гири и презентации плаката, посвященного 75-летию Победы.

В перерывах между соревнованиями курсанты провели показательные выступления по армейскому рукопашному бою и продемонстрировали тактику действий военнослужащих на поле боя.

Руководство школы поблагодарило командование академии за патриотическое воспитание подрастающего поколения и предложило создать профильный юнармейский класс Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

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