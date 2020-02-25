25.02.2020 (18:25)

Офицерам космодрома Плесецк вручены государственные награды

Начальник Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) генерал-майор Николай Нестечук вручил государственные награды офицерам, проходящим военную службу в воинских частях северного космодрома.

Знаками отличия «За безупречную службу» XXV лет на георгиевской ленте награждены подполковники Дмитрий Козловский и Вадим Жук, а «За безупречную службу» XX лет — майор Александр Костырин. Кроме того, ведомственными наградами — медалями «За отличие в учениях» — были отмечены еще девять офицеров космодрома.

Торжественная церемония вручения наград отличившимся военнослужащим космодрома Плесецк состоялась в День защитника Отечества в Доме офицеров города Мирный Архангельской области. В мероприятиях, посвященных профессиональному празднику, приняли участие ветераны, военнослужащие, гражданские специалисты, члены их семей, а также будущие защитники Отечества — юнармейцы города.

Праздничная программа началась с торжественного собрания, на котором с поздравлениями и словами благодарности к ветеранам и действующим военнослужащим обратился начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук. По его словам, космодром Плесецк — это, в первую очередь, большой единый коллектив, который ежедневно выполняет важнейшие задачи для сохранения Россией статуса великой ракетно-космической державы.

С профессиональным праздником ветеранов и военнослужащих поздравили также глава города Мирный Юрий Сергеев и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Праздничный вечер продолжился показательным выступлением роты Почётного караула космодрома, музыкальными и танцевальными композициями в исполнении солистов военного оркестра космодрома, творческих коллективов Гарнизонного Дома офицеров и воинских частей космодрома, а также будущих защитников Отечества — детей военнослужащих.

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