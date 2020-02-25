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25.02.2020 (18:23)

Церемония награждения победителей окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-Ас – Центр-2020» пройдет на российской военной базе в Таджикистане

Впервые чествование победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас – Центр-2020» пройдет за пределами России. Площадкой для церемонии награждения представителей СМИ станет территория 201-й военной базы в Таджикистане.

Окружной этап фестиваля проводился с 5 ноября 2019 года по 10 февраля 2020 года. Из почти 250 представленных на конкурс материалов комиссией Центрального военного округа (ЦВО) были выбраны лучшие работы в девяти номинациях для сотрудников телевизионных и печатных средств массовой информации, радиостанций, интернет-изданий, информационных агентств и фотографов.

Конкурсная комиссия выбрала лучшие работы в таких номинациях, как: «Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж; «Командный голос» — за лучшую радиопрограмму; «Сила слова» — за лучший материал в печатных СМИ; «Стиль жизни» — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию; «Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ); «Молния» — за лучшую работу в информагентстве; «Главный калибр» — за лучшую фотоработу; «На острие атаки» — за лучший материал в региональных (местных) СМИ; «Прорыв» — лучший дебют года. Церемония в Таджикистане состоится на этой неделе.

В фестивале приняли участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы с 1 января по 31 декабря 2019 года о деятельности войск округа, учреждений и организаций Минобороны России, дислоцированных на территории ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медиа-АС
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