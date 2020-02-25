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25.02.2020 (18:22)

Разведчики из Сибири и Поволжья состязались в прыжках с парашютом под Самарой

Лучшие разведывательные группы и отряды специального назначения из Сибири и Поволжья состязались на аэродроме под Самарой в прыжках с парашютом.

В соревнованиях на кубок Центрального военного округа приняли участие 5 команд в составе 50 военнослужащих. Прыжки совершались с вертолёта Ми-8 на парашютах Д-10. Участникам нужно было совершить прыжки с 800 метров на ограниченный участок местности.

По итогам соревнований лучшей была признана команда принимающей стороны – соединения специального назначения из Самарской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения , Воздушно-десантная подготовка
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