25.02.2020 (18:19)

В Главном командовании ВМФ подведены итоги спортивных мероприятий, проведенных в День защитника Отечества

В Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе подведены итоги программы спортивных мероприятий, которые были посвящены Дню защитника Отечества.

В преддверии и в день праздника в Санкт-Петербурге на спортивных площадках Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) и СКА проведены турниры по волейболу, баскетболу и мини-футболу между офицерами Главного командования ВМФ, Военно-морской академии и Объединённого учебного цента ВМФ.

В соревнованиях по баскетболу победу одержали офицеры Объединённого учебного цента ВМФ. На втором месте баскетболисты Военно-морской академии и на третьем — офицеры Главного командования ВМФ.

По итогам турнира по волейболу победителем стала команда Военно-морской академии, обыграв в финале команду Главного командования Военно-Морского Флота со счётом 2:1. Третье место у команды Объединённого учебного цента ВМФ.

В соревнованиях по мини-футболу сильнейшими стали так же офицеры Военно-морской академии, обыграв в финальном матче со счётом 2:1 футболистов Главного командования ВМФ.

Все спортивные мероприятия прошли зрелищно и эмоционально, а их участники, включая жён и детей, получили удовольствие от игры своих мужей и отцов.

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