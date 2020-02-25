25.02.2020 (18:19)

Парк «Патриот» встретил своих гостей в День защитника Отечества насыщенной программой

В минувшие выходные в парке «Патриот» состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В этот день на территории Центра военно-тактических игр развернулись тематические мастер-классы, выставка оружия, спортивные площадки для сдачи норм ГТО.

Посетители Парка посмотрели уникальные выставки, приняли участие в прохождении полосы препятствий, в стрельбе из охолощенного оружия в тире и продемонстрировали свои навыки в сборке и разборке автомата Калашникова.

«Мне очень понравился мастер-класс по авиамоделированию. Хочу теперь заниматься проектированием своего собственного самолета и в дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях»,- поделился юный посетитель Парка.

В игровом центре посетители проверили свои силы на симуляторах тренажерного комплекса в роли командира, механика-водителя и стрелка-наводчика.

Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт, показательные выступления от Воздушно-десантных войск и летная программа аэроклуба ВВС г. Кубинка. Свое мастерство продемонстрировал пилот самолета Як-52.

В организации мероприятий в Парке приняли активное участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, Главного управления связи ВС РФ, Главного управлению кадров МО РФ, Аэроклуб ВВС г. Кубинка, Культурно-досуговый центр «Полеты», АНО СТК «Вертикаль».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице