25.02.2020 (18:16)

В Санкт-Петербурге проведён чемпионат Военно-Морского Флота по рукопашному бою

В Санкт-Петербурге проведён чемпионат Военно-Морского Флота по армейскому рукопашному бою. Данный вид спорта включён в Спартакиаду ВМФ, которая в этом году включает в себя 14 видов спорта.

В соревнованиях приняли участие 91 спортсмен из сборных команд флотов, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей.

В ходе двухдневных поединков мастеров рукопашного боя чемпионом Военно-Морского Флота и обладателем золотой медали стали:

в весовых категориях: до 60 кг – старшина 2 статьи Даниил Фёдоров (ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»), до 65 кг – старший лейтенант Леонид Балашов (ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»), до 70 кг – рядовой к/с Казбек Калабеков (Балтийский флот),

до 75 кг – матрос Магомед Абдулмаликов (Балтийский флот),

до 80 кг – старший лейтенант Шамиль Магомедов (Каспийская флотилия), до 85 кг – матрос Габиб Гаджиев (Тихоокеанский флот), свыше 85 кг – сержант Рахман Абасов (Каспийская флотилия).

В командном зачёте победу одержала сборная команда Тихоокеанского флота, на втором месте спортсмены Каспийской Флотилии и на третьем месте военнослужащие Балтийского флота.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ВМФ для участия во всеармейских соревнованиях в 2020 году.

Торжественная церемония закрытия соревнований, а также награждение победителей и призёров состоялось в Зале Революции Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

По итогам трёх видов программы Спартакиады Военно-Морского Флота 2020 года лидерство захватил спортивный коллектив Северного флота, в активе которого две победы в соревнованиях по плаванию

и армейскому гиревому рывку.

Следующим видом программы Спартакиады ВМФ станут соревнования по волейболу, которым дан старт в Калининграде 25 февраля с.г.

Хорошую практику организации, проведения и судейства соревнований Спартакиады ВМФ получили курсанты 5 курса Военного института физической культуры, которые прибыли в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» для прохождения практики в качестве преподавателя кафедры физической подготовки.

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