25.02.2020 (18:11)

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС отработали полеты в строевых порядках

На аэродроме Мигалово в Тверской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки — полеты в строевых порядках.

В рамках мероприятия экипажи ВТА выполняли полет в составе авиационных отрядов, а в завершение отработали полеты в составе эскадрильи.

Во время выполнения полетов интервалы между самолетами составляли около 300 метров, а дистанции — порядка трех километров. В ходе выполнения полетных заданий имитировалось массовое десантирование подразделений Воздушно-десантных войск. При этом полеты проходили в сложных метеоусловиях, с выпадением обильных осадков.

В мероприятии было задействовано более 10 самолетов Ил-76.

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