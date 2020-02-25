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25.02.2020 (18:07)

В соединении дальней авиации ВКС в Амурской области стартовал чемпионат по гиревому спорту

В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил, дислоцированном в Амурской области, стартовал чемпионат по гиревому спорту.

Данное мероприятие организовано и проведено в рамках месячника сплочения воинских коллективов. В соревнованиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений соединения.

По итогам первого этапа турнира определены лидеры среди военнослужащих по контракту: прапорщики Дмитрий Краснопивцев и Сергей Малык, толкнувшие гирю весом 24 килограмма 232 и 225 раз соответственно.

Соревнования продлятся до конца месяца, в них также примут участие военнослужащие по призыву и военнослужащие-женщины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ВКС
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