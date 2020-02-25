25.02.2020 (17:19)

На учении под Самарой военнослужащие ЦВО учились скрывать аэрозолями позиции тяжелых огнеметов

Военнослужащие аэрозольного подразделения Центрального военного округа под термодымовой завесой скрыли позиции тяжёлых огнемётных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» на учении в Самарской области.

По замыслу учения, расчёты ТОС-1А «Солнцепек» провели стрельбу по легкобронированным целям и транспортным средствам условного противника. В ходе выполнения огневых задач огнеметные системы залпового огня были атакованы высокоточными ракетами. Подразделение постановки термодымовой завесы с помощью машин ТДА-3 скрыло смену позиций в инфракрасном спектре, закрыв от авиационных средств поражения действия расчетов ТОС-1А «Солнцепек» на площади более 2 квадратных километров.

Также подразделения РХБЗ вывели бронемашины в пункты дезактивации и дегазации и обработали зараженную технику с помощью машин специальной обработки АРС-14.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было привлечено более 55 единиц военной и специальной техники.

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