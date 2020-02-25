25.02.2020 (17:17)

Более 3 тысяч артиллеристов вышли на лагерный сбор в Кузбассе

Более 3 тысяч военнослужащих артиллерийских подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) вышли на лагерный сбор, который стартовал на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

В течение месяца артиллеристы будут совершенствовать индивидуальную подготовку, проводить боевое слаживание в звене «взвод - батарея - дивизион». В ходе проведения сборов военнослужащие отработают задачи по оптимизации приемов и способов в огневом поражении противника, а также в составе разведывательно-огневого комплекса – способы огневого поражения противника «Огневая изоляция» и «Огневой мешок». Особое внимание при выполнении учебно-боевых задач будет уделяться защите личного состава и техники от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.

В ходе лагерных сборов, в которых задействовано более 3000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, артиллеристы выполнят более 100 огневых задач и израсходуют при этом более 2500 боеприпасов.

Завершатся сборы проведением тактико-специальных учений артиллерийских подразделений с боевой стрельбой.

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