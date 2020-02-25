25.02.2020 (17:15)
Глава военного ведомства проверил исполнение государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Пермском крае
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенными в регионе.
В частности, Сергей Шойгу посетил АО «Пермский завод «Машиностроитель», где главе военного ведомства доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.
Министр обороны осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твёрдом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.
Также Сергей Шойгу ознакомился с производственно-материальной базой Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.
В рабочей поездке главы военного ведомства приняли участие заместители Министра обороны Николай Панков, Тимур Иванов и Алексей Криворучко, а также главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.