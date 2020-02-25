25.02.2020 (17:15)

Глава военного ведомства проверил исполнение государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Пермском крае

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенными в регионе.

В частности, Сергей Шойгу посетил АО «Пермский завод «Машиностроитель», где главе военного ведомства доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.

Министр обороны осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твёрдом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Также Сергей Шойгу ознакомился с производственно-материальной базой Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

В рабочей поездке главы военного ведомства приняли участие заместители Министра обороны Николай Панков, Тимур Иванов и Алексей Криворучко, а также главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице