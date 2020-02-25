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25.02.2020 (17:08)

Снайперы в Сибири осваивают тактику действий в горах

Снайперские пары горного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, которое проходит на полигоне в Республике Тыва, осваивают тактику действий по борьбе с условным противником в горах и в сложных погодных условиях.

Согласно замыслу учения, военнослужащие получили задачу скрытно выдвинуться в назначенный район и сорвать наступление противника. Выбрав место, снайперы оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня с применением подручных и специальных средств для маскировки. В назначенное время при приближении условного противника военнослужащие произвели уничтожение целей из снайперских винтовок СВД. Огонь по противнику велся с различных направлений, после каждого выстрела боевые двойки производили смену точки стрельбы.

К учению привлечены около 100 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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