25.02.2020 (17:08)
Снайперы в Сибири осваивают тактику действий в горах
Снайперские пары горного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, которое проходит на полигоне в Республике Тыва, осваивают тактику действий по борьбе с условным противником в горах и в сложных погодных условиях.
Согласно замыслу учения, военнослужащие получили задачу скрытно выдвинуться в назначенный район и сорвать наступление противника. Выбрав место, снайперы оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня с применением подручных и специальных средств для маскировки. В назначенное время при приближении условного противника военнослужащие произвели уничтожение целей из снайперских винтовок СВД. Огонь по противнику велся с различных направлений, после каждого выстрела боевые двойки производили смену точки стрельбы.
К учению привлечены около 100 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной техники.
Справочно:
41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.