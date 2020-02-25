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25.02.2020 (17:06)

На Урале реконструировали бои Корсунь-Шевченковской операции

На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа историки-реконструкторы воссоздали события боев Корсунь-Шевченковской операции советских войск на Украинском фронте.

В реконструкции приняли участие около сотни представителей военно-исторических клубов из нескольких регионов страны. Специально была подготовлена военная форма, оружие и техника, в том числе пулемет «Максим» и легкий бронеавтомобиль БА-64.

После мероприятия зрители имели возможность пообщаться с участниками исторической реконструкции, сделать фотографии на память, подержать в руках оружие времён Великой Отечественной войны.

Корсунь-Шевченковская операция – одна из наиболее масштабных, как при освобождении Правобережной Украины, так и в целом среди сражений Великой Отечественной войны. Наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов началась 24 января и завершилась 17 февраля 1944 года ликвидацией котла и частичным разгромом окружённой группировки вермахта (более 50 тысяч гитлеровцев были ранены или погибли, около 18 тысяч вражеских солдат и офицеров взяты в плен). Ликвидация группировки противника создала условия для окончательного освобождения Правобережной Украины.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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