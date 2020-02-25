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25.02.2020 (16:51)

В Курской области военный комиссариат оцифровал документы более 250 тысяч участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» сотрудниками военного комиссариата Курской области оцифровано более 250 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галереи «Дорога памяти». 

Памятные фотографии с фронта, письма родным и близким, биографические данные участников Великой Отечественной войны и перечни их наград - все эти документы находятся среди уже оцифрованных в Курском областном военкомате. Кроме того, областной комиссариат занимается обработкой собственного архива личных дел. Любой желающий может обратиться в мобильные пункты приема информации, расположенные в отделениях почты, районных военных комиссариатах, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Всего на территории области развернуто около 50 мобильных пунктов оцифровки.

 Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти» расположенной на территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Ежедневно военный комиссариат Курской области пополняет общую базу данных оцифрованных документов фронтовиков почти на 200 человек.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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