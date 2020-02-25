25.02.2020 (16:45)

Военные связисты общевойсковой армии ЗВО почтили память павших защитников Воронежской области

Военные связисты общевойсковой армии Западного военного округа почтили память павших воинов на полях сражений в годы Великой Отечественной войны в Воронежской области.

На площадке у Мемориала Славы в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области был выставлен почетный караул для торжественного возложения венков и цветов под лозунгом «В память о павших, во имя живых!».

К мемориалу, под которым захоронено более 1,5 тысячи защитников Воронежской области, пришли ветераны. Фронтовики рассказывали военнослужащим соединения и воспитанникам Юнармейского движения о Острогожско-Россошанской наступательной операции, в результате которой советскими войсками было разгромлено более пятнадцати вражеских дивизий, взято в плен свыше 86 тыс. солдат и офицеров противника.

В Гремяченской средней школе создана Книга вечной памяти, куда занесены имена воинов, захороненных на Братском Комплексе в с. Гремячье.

В рамках акции военные связисты организовали выставку современных образцов обмундирования и экипировки «Ратник», автоматов Калашникова АК-74М, АКС-74, АКС-74У, противотанковых гранатометов РПГ-7В. Также был организован показ военной техники-комплекса П-260Т Редут-2УС, командно-штабной машины Р-149-К1Ш на базе бронетранспортера БТР-82.

Для угощения солдатской кашей и чаем приглашенных гостей, военные связисты развернули полевую кухню.

Всего мероприятие посетили более 500 военнослужащих, жителей села Гремячье и воспитанников юнармейского движения, а также привлечено более 20 единиц вооружения и военной техники.

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