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25.02.2020 (16:41)

В филиале ВУНЦ ВМФ в Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные 275-летию со Дня рождения адмирала Фёдора Ушакова

В Калининградском филиале Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени» состоялось торжественное построение личного состава, посвященное 275-й годовщине со дня рождения святого праведного воина адмирала Фёдора Ушакова.

Перед личным составом выступили начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник, заместитель начальника филиала по работе с личным составом капитан 1 ранга Юрий Горин, которые напомнили курсантам о славных страницах боевой летописи адмирала, чье имя носит старейшее военно-морское учебное заведение Калининградской области.

С благословлением и проникновенными словами о праведнике Фёдоре Ушакове перед офицерами и курсантами также выступил помощник начальника филиала по работе с верующими военнослужащими отец Олег Хацко.

После исполнения Гимна Российской Федерации митинг завершился торжественным прохождением личного состава военно-морского учебного заведения.

Справочно:

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2002 года № 695-р Балтийскому военно-морскому институту было присвоено почётное наименование «Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». (ныне — филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» г. Калининград). В 2006 году на территории института был открыт храм-часовня имени праведного воина адмирала Фёдора Ушакова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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