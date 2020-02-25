25.02.2020 (16:39)

В войсках Южного военного округа началось формирование «Эшелона Победы»

В войсках Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке вагонов железнодорожного состава передвижной агитационно-пропагандистской акции «Эшелон Победы» в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В четырех багажных вагонах будут установлены экспозиции «Оборона Севастополя», «Битва за Кавказ», «Современная армия», «Сталинградская битва», а также размещен пункт оцифровки данных для проекта «Дорога памяти». На шести открытых платформах планируется установить образцы техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, включая танк Т-34-85, ИС-3, реактивную систему БМ-13 «Катюша», артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитную пушку АЗП-39. Седьмая платформа будет оборудована под сцену для выступлений творческих коллективов ансамблей песни и пляски ЮВО и Черноморского флота. В двух крытых вагонах-теплушках будут представлены тематические экспозиции, посвященные военным медикам и подразделениям СМЕРШ. В оставшихся пяти вагонах разместится административно-технический и творческий состав участников акции. Для организации питания в состав эшелона включен вагон-ресторан.

Сформированный состав планируется подать на железнодорожную станцию города Батайска Ростовской области 21 апреля 2020 года, откуда будет дан старт акции.

«Эшелон Победы» проследует по всей территории ЮВО, делая остановки в городах-героях, городах воинской славы, столицах субъектов Российской Федерации и узловых железнодорожных станциях. На каждой из более 20 остановок для местных жителей будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям эшелона, выступления военных артистов, городских и сельских художественных коллективов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки современных образцов вооружения и техники воинских частей местных гарнизонов.

Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону 8 мая в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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