25.02.2020 (16:33)

На Черноморском флоте почтили память святого праведного воина адмирала Ушакова

Сегодня на Черноморском флоте (ЧФ) прошли мероприятия, посвященные 275-й годовщине со дня рождения святого праведного воина – адмирала Федора Фёдоровича Ушакова.

В штабе флота представители храмов Севастопольского благочиния отслужили молебен.

Богослужение, в котором приняли участие члены Военного совета, начальники управлений отделов и служб, командиры и военнослужащие соединений и частей ЧФ, прошло у расположенной в здании штаба флота иконы флотоводца с частицей мощей святого.

По окончании молебна в сопровождении роты почетного караула к подножию памятника адмиралу Федору Фёдоровичу Ушакову, находящегося на территории штаба флота, участниками церемонии в сопровождении роты почетного караула были возложены цветы.

Справочно:

Адмирал Федор Федорович Ушаков командовал Черноморским флотом в 1790-1792 г.г. Одержал победы над турецким флотом у острова Фидониси (1788), в Керченском морском сражении (1790), сражениях у мыса Тендра (1790), у мыса Калиакрия (1791)). С 1783 до 1800 года руководил Средиземноморским походом эскадры российских кораблей, в ходе которого десантом с моря под прикрытием корабельной артиллерии взял занятую французами крепость на острове Корфу (1799). Во время Итальянского похода А.В. Суворова (1799) моряки Ушакова изгнали французов из Южной Италии, взяли Геную и Рим. В 2001 году Русской Православной Церковью причислен к лику святых, как праведный воин Феодор Ушаков.

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