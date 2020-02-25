25.02.2020 (14:28)

Министр обороны Российской Федерации проверил организацию учебного процесса в Пермском суворовском военном училище

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) проверил организацию учебного процесса в Пермском суворовском военном училище (СВУ).

Сергей Шойгу, в частности, осмотрел учебный корпус с классами робототехники, ракето- авиамоделирования, интерактивным тиром, лингафонными классами, кабинетами физики, химии и биологии.

Все аудитории оборудованы интерактивными досками, ЖК панелями, компьютерами и стендами.

Высокий технологический уровень организации учебно-воспитательного процесса училища и мониторинг качества образования обеспечивается специальной информационной системой. Программа формирует единое информационное пространство образовательного учреждения, организацию совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

Воспитанники продемонстрировали главе военного ведомства свои работы по робототехнике. В Пермском СВУ суворовцы учатся не только собирать роботов, но и программировать их. К примеру, юные конструкторы представили Министру обороны новую разработку образца «Робот-биатлон» с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.

Сергей Шойгу также осмотрел условия проживания суворовцев в новом спальном корпусе, строительство которого было завершено в конце 2019 года.

Развитие инфраструктуры училища продолжается. В частности, как доложил главе военного ведомства начальник образовательного учреждения, до конца текущего года на территории Пермского СВУ будут построены клуб на 600 мест и универсальный спортивный комплекс, а в 2021 — бассейн и ледовый каток.

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