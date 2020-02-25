25.02.2020 (14:25)
Первое медучреждение Минобороны России начало использовать технологию 3D печати в ортопедии
В лечебную практику Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского внедрены аддитивные технологии в области ортопедической хирургии (синтез объекта с помощью компьютерных 3D технологий).
На сегодняшний день госпиталь имени А.А. Вишневского является единственным медицинским учреждением Минобороны России, в котором выполняются высокотехнологичные операции с использованием трехмерного планирования и 3D печати в большой ортопедии, в том числе при эндопротезировании суставов.
Инновационный подход позволяет решать сложнейшие ортопедические задачи с учетом особенностей повреждения и локальной индивидуальной анатомии пациента.
К примеру, после КТ-исследования создается виртуальный макет, в компьютерной программе выполняется резекция кости и формируется техническое задание для инженера, по которому на 3D принтере с использованием медицинского титанового порошка печатается вставка, компенсирующая потерю костной ткани и восстанавливающая нормальную анатомию в суставе.
Изделия, созданные с помощью аддитивных технологий, применяемые в травматологии и ортопедии, представляют собой высокотехнологичные имплантаты. Их отличительной особенностью является индивидуальная геометрическая форма, и в большинстве случаев они являются последней «оптимистичной опцией», когда возможности известных методов лечения уже исчерпаны.