25.02.2020 (14:25)

Первое медучреждение Минобороны России начало использовать технологию 3D печати в ортопедии

В лечебную практику Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского внедрены аддитивные технологии в области ортопедической хирургии (синтез объекта с помощью компьютерных 3D технологий).

На сегодняшний день госпиталь имени А.А. Вишневского является единственным медицинским учреждением Минобороны России, в котором выполняются высокотехнологичные операции с использованием трехмерного планирования и 3D печати в большой ортопедии, в том числе при эндопротезировании суставов.

Инновационный подход позволяет решать сложнейшие ортопедические задачи с учетом особенностей повреждения и локальной индивидуальной анатомии пациента.

К примеру, после КТ-исследования создается виртуальный макет, в компьютерной программе выполняется резекция кости и формируется техническое задание для инженера, по которому на 3D принтере с использованием медицинского титанового порошка печатается вставка, компенсирующая потерю костной ткани и восстанавливающая нормальную анатомию в суставе.

Изделия, созданные с помощью аддитивных технологий, применяемые в травматологии и ортопедии, представляют собой высокотехнологичные имплантаты. Их отличительной особенностью является индивидуальная геометрическая форма, и в большинстве случаев они являются последней «оптимистичной опцией», когда возможности известных методов лечения уже исчерпаны.

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