25.02.2020 (14:22)

В соединении ракетных кораблей и катеров Балтийского флота открылась обновленная столовая

В соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы введена в эксплуатацию столовая, способная в одну смену разместить для приёма пищи до 250 человек.

Столовая оснащена линией раздачи пищи с элементами шведского стола, ее варочные цеха прошли дооборудование современной техникой, также были модернизированы кладовые для хранения пищевых продуктов.

На каждый прием пищи здесь готовят не менее двух первых блюд, трех холодных закусок, трех мясных и рыбных блюд, трех гарниров, а также нескольких видов компотов, морсов и соков. В салат-баре на выбор военным морякам предложены свежие, соленые и маринованные огурцы и томаты, свежие капуста и морковь, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированные фасоль, кукуруза и зеленый горошек.

В столовой строго соблюдается полнота доведения положенных норм довольствия до каждого военнослужащего, а также поддерживаются установленные требования санитарных норм и правил.

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