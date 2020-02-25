25.02.2020 (14:19)

Первый троллейбус памяти военных лет вышел на маршрут для жителей Владимирской области

Уникальный проект «Память военный лет» запустили командование окружного учебного центра Западного военного округа и администрация города Ковров Владимирской области.

Первый троллейбус вышел на городской маршрут в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ежедневно на маршруте следования троллейбус перевозит свыше 2 тысяч пассажиров. Каждого из жителей или гостей города обновленный городской транспорт знакомит с подвигами земляков - участников Великой Отечественной войны, а также поздравляет с предстоящим праздником Великой Победы.

В день открытия акции командир соединения гвардии полковник Иван Шканов сказал: «Память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, их мужестве и самопожертвовании должна жить в сердцах каждого из нас вечно. Именно поэтому мы запустили первый в своем роде такой проект».

В открытии проекта приняли участие свыше 200 военнослужащих и офицеров управления учебного центра, а также представители администрации города, юнармейского движения и общественных организаций.

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