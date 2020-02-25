25.02.2020 (14:06)

В Приднестровье проведено занятие по огневой подготовке для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по огневой подготовке для юнармейцев.

На занятие по огневой подготовке, которое прошло в военном городке ОГРВ ПРРМ, приняло участие более 30 юнармейцев.

В ходе занятия военнослужащие рассказали детям тактико-технические характеристики пистолета Макарова, АК-74, СВД и РПГ-7, а также продемонстрировали порядок выполнения нормативов по разборке и сборке АК-74.

После показных занятий юнармейцы самостоятельно выполняли нормативы по разборке и сборке АК-74, отработали изготовку к бою из различных положений, а также метали учебную гранату на дальность.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев показные занятия по разным военным дисциплинам.

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