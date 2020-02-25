Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.02.2020 (14:04)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке на миротворческом посту

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке.

По замыслу занятия, принимая во внимание тот факт, что российские миротворцы не раз оказывали помощь местным жителям, попавшим в чрезвычайную ситуацию вблизи миротворческого поста, условный противник совершил умышленный поджог транспортного средства для отвлечения внимания личного состава поста с целью беспрепятственного провоза в Зону безопасности боеприпасов и вооружения.

Военнослужащие бодрствующей смены поста выдвинулись в район возгорания и вызвали подразделение ликвидации последствий. В момент отсутствия бодрствующей смены условные террористы предприняли попытку провезти через пост запрещенные предметы. При досмотре транспортного средства личный состав обнаружил оружие и боеприпасы, после чего отработал действия по задержанию условного противника.

Прибывшее подразделение ликвидации последствий оцепило взрывоопасную местность и устранило условное возгорание транспортного средства.

Занятие, которое носило плановый характер, прошло на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Серпуховской филиал Военной академии РВСН встретил 79-ю годовщину
Кафедра авиационной и космической медицины ВМедА оснащается новейшим барокомплексом
В Санкт-Петербурге состоится Ушаковский форум, посвященный 275-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова
Артиллеристы-десантники дали праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Туле

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false